Politie zoekt man met pet op scootmobiel na diefstal van tuinspullen

Een opvallende dief in Bergen op Zoom: een oudere man op een scootmobiel is er met meerdere tuinaccessoires vandoor gegaan. De verdachte staat duidelijk op beeld en krijgt nog twee weken de tijd om zichzelf bij de politie te melden.

De politie deelt nu beelden van de diefstal die gebeurde op zondag 10 mei tussen drie en vier uur 's middags aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom. Daar staan de loodsen van de Canadese en Britse begraafplaatsen.

De oudere man kwam volgens de politie op een scootmobiel naar de locatie. Vervolgens nam hij meerdere tuinspullen mee. Daarbij werd hij vastgelegd door camera's.

Signalement

De verdachte heeft een lichte huidskleur en een gezet postuur. Op de beelden draagt hij een geruite petje, een blauwe jas met capuchon en een beige of grijze broek en zwarte schoenen. Zijn scootmobiel is donker van kleur en heeft een geel hesje en een blauwe tas aan de achterkant.

De politie heeft de beelden nu gedeeld in de hoop dat mensen de man herkennen. In overleg met het Openbaar Ministerie krijgt hij tot 4 november de tijd om zich te melden.

Doet de verdachte dat niet, dan wordt zijn gezicht binnenkort herkenbaar gedeeld.