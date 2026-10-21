Man mishandeld door jongen in Best, slachtoffer houdt blijvend letsel over

Een man is in Best mishandeld nadat hij een groep jongens had aangesproken op hun gedrag. Het slachtoffer werd door scooterrijders klemgereden. Daarna reden ze over zijn voet en kreeg de man van een jongen een harde klap tegen zijn oog. De man hield daar blijvend letsel aan over. De politie is op zoek naar de verdachte.

Kim Panhuijzen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De mishandeling gebeurde zondagavond 12 juli op de Wensheuvel in Best. Eerder die avond had de man op het Dijkpad enkele jongens aangesproken op hun gedrag, omdat ze afval op de grond gooiden. Niet veel later werden de man en zijn vrouw volgens de politie door een groep scooterrijders klemgereden. De jongens zouden verhaal zijn komen halen omdat de man eerder anderen op hun gedrag had aangesproken.