Man mishandeld door jongen in Best, slachtoffer houdt blijvend letsel over
Een man is in Best mishandeld nadat hij een groep jongens had aangesproken op hun gedrag. Het slachtoffer werd door scooterrijders klemgereden. Daarna reden ze over zijn voet en kreeg de man van een jongen een harde klap tegen zijn oog. De man hield daar blijvend letsel aan over. De politie is op zoek naar de verdachte.
De mishandeling gebeurde zondagavond 12 juli op de Wensheuvel in Best. Eerder die avond had de man op het Dijkpad enkele jongens aangesproken op hun gedrag, omdat ze afval op de grond gooiden.
Niet veel later werden de man en zijn vrouw volgens de politie door een groep scooterrijders klemgereden. De jongens zouden verhaal zijn komen halen omdat de man eerder anderen op hun gedrag had aangesproken.
Blijvend oogletsel
Tijdens de confrontatie ontstond een discussie. Een van de scooterrijders reed daarbij over de voet van het slachtoffer. Kort daarna kreeg de man een harde klap tegen zijn oog.
Door de klap raakte hij korte tijd bewusteloos. Ambulancepersoneel bracht hem naar het ziekenhuis. Hij liep een wond bij zijn oog op en verloor tijdelijk zijn zicht. De mishandeling heeft blijvend letsel aan zijn oog veroorzaakt.
Politie geeft verdachte twee weken
De politie heeft beelden van een verdachte naar buiten gebracht. Het gaat om een jongen van vermoedelijk 16 tot 18 jaar met een lichte huidskleur. Tijdens de mishandeling droeg hij een wit T-shirt van The North Face, een zwarte broek, een zwarte helm en zilverkleurige kettingen.
Omdat de verdachte mogelijk minderjarig is, wordt zijn gezicht voorlopig onherkenbaar getoond. Hij krijgt twee weken de tijd om zichzelf te melden. Als hij dat niet doet, kan de politie zijn gezicht alsnog herkenbaar in beeld brengen.