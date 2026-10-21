Gemeente Heeze-Leende haalt website offline wegens beveiligingslek

De gemeente Heeze-Leende heeft woensdag haar website tijdelijk offline gehaald vanwege ernstige beveiligingsproblemen met PHP, een veelgebruikte programmeertaal. Ook landelijke diensten zoals DigiD en MijnOverheid zijn getroffen.

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De beveiligingsproblemen met PHP werden woensdag landelijk bekendgemaakt. Het gaat om twee kwetsbaarheden in de software, die veel gebruikt wordt om websites te laten functioneren en gegevens uit databases op te halen. Kwaadwillenden zouden via deze lekken mogelijk toegang kunnen krijgen tot systemen.

Uit voorzorg hebben meerdere organisaties, waaronder de gemeente Heeze-Leende, hun websites tijdelijk offline gehaald. Dit is een preventieve maatregel en betekent niet dat de websites daadwerkelijk zijn gehackt. Ook landelijke diensten zoals DigiD en MijnOverheid zijn woensdag tijdelijk onbereikbaar geweest.

Impact op gemeentelijke dienstverlening

Door de tijdelijke uitschakeling kunnen inwoners hinder ondervinden bij het opzoeken van informatie of het regelen van zaken via internet. Het is nog onduidelijk wanneer de website van Heeze-Leende weer volledig beschikbaar zal zijn. Het is niet afzonderlijk bevestigd of de gemeentewebsite door precies dezelfde PHP-kwetsbaarheden is getroffen.

Lokale website blijft online

De lokale nieuwswebsite Mijn Heeze blijft gewoon bereikbaar. Hoewel ook deze website gebruikmaakt van PHP, heeft de hostingdienstverlener laten weten dat het veilig is om de site online te houden. Voor bezoekers verandert er voorlopig niets; het lokale nieuws blijft beschikbaar.

De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd en de beveiliging van de betrokken websites wordt in de gaten gehouden.