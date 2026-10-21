Tilburg vraagt om jouw mening over speel- en sportplekken

De gemeente Tilburg wil weten hoe inwoners denken over speel- en sportplekken in de buurt. Ze roept iedereen op om een vragenlijst in te vullen. De antwoorden worden gebruikt om deze plekken te verbeteren. Invullen kan tot en met 15 november.

Gevonden voor jou

Tilburg wil dat inwoners zich fijn voelen in hun buurt. Daarom zorgt de gemeente voor veilige en aantrekkelijke plekken waar je kunt bewegen, spelen, ontmoeten en sporten. Om dit verder te verbeteren, is een vragenlijst opgesteld. De gemeente wil graag weten hoe inwoners deze plekken ervaren en wat er beter kan.

De vragenlijst is gemaakt samen met bureau Ruimtemakers en is bedoeld voor alle leeftijden. Je kunt de lijst ook invullen namens je kinderen. Het invullen is volledig anoniem en duurt ongeveer vijf tot tien minuten. Het kan op een computer, mobiele telefoon of tablet.

Betrokkenheid bij aanpassingen

Als een speel- of sportplek in een buurt wordt aangepast, betrekt de gemeente omwonenden bij het proces. Op deze manier wil Tilburg zorgen dat de plekken aansluiten bij de behoeften van de bewoners. De antwoorden op de vragenlijst worden gebruikt om de aanpak verder te verbeteren.

De vragenlijst kan tot en met 15 november worden ingevuld. Meer achtergrondinformatie over de huidige speel- en sportplekken is te vinden op de gemeentelijke pagina Spelen.