Geschiedenis Bels Lijntje komt tot leven

De gemeente Tilburg brengt samen met partners de geschiedenis van het Bels Lijntje tot leven. Langs de populaire fietsroute, die vroeger een spoorwegverbinding was, staan nu informatieborden en andere voorzieningen. Het project maakt deel uit van een grotere samenwerking tussen Vlaamse en Brabantse partijen.

Gevonden voor jou

Het Bels Lijntje, de fietsroute tussen Tilburg en Turnhout, krijgt een historische upgrade. Negen kilometer van de route loopt door Tilburg, waaronder door het natuurgebied Stadsbos013. Fietsers vinden er nu nieuwe picknickbanken, banners, bewegwijzering en kilometerpaaltjes. Bovendien vertellen informatieborden langs de route het verhaal van de spoorwegverbinding die hier ooit lag.

Opvallend is een stalen frame van wachthuisje nummer 7, dat vroeger langs de spoorlijn stond. Dit vijf meter hoge en drie meter brede bouwwerk staat bij de kruising met de Oude Rielsebaan in natuurgebied De Kaaistoep. Het ontwerp is van MTD Landschapsarchitecten en de constructie van Bersselaar Constructie.

Brabant kust de Kempen

Het project maakt deel uit van ‘Brabant kust de Kempen’, een samenwerking tussen dertien partijen uit Vlaanderen en Noord-Brabant. Het doel is meer beleving en toerisme in de grensstreek, zoals op het Bels Lijntje. Dit Europese Interreg-programma loopt tot begin 2027 en wordt mede gefinancierd door deelnemende gemeenten en organisaties.

Naast het Bels Lijntje werkt het project ook aan andere routes, waaronder een fietsroute over Tilburgs textielgeschiedenis met de naam ‘Zeiken of frutten’. Hiermee worden verhalen uit de regio op een unieke manier zichtbaar gemaakt.

De Vlaamse en Brabantse partners werken samen met hogescholen Thomas More uit Geel en BUas uit Breda. Ook Beleef Provincie Antwerpen is betrokken bij het project. Het initiatief richt zich op toerisme, recreatie en het versterken van ecologische verbindingen.