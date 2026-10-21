Files op A58, A2 en A16 door pech, ongeluk en omleidingen

Automobilisten moesten woensdagavond flink wat geduld hebben op de A58, A2 en A16. Een pechgeval bij Moergestel, een ongeluk op de Van Brienenoordbrug en omrijdend verkeer door werkzaamheden zorgden voor lange files en forse vertragingen.

De grootste vertraging stond woensdagavond op de A16 richting Dordrecht. Op de parallelbaan van de Van Brienenoordbrug waren twee rijstroken dicht na een ongeluk. Terwijl hulpdiensten en bergers bezig waren, werd verkeer omgeleid. De vertraging was daar opgelopen tot zo'n 75 minuten.

Pechgeval op A58

Ook op de A58 richting Tilburg is het druk. Bij Moergestel staat een breedtetransport met pech, waardoor verkeer over één rijstrook moet. Dat zorgde voor ruim 45 minuten vertraging.

Extra reistijd op A2 door werkzaamheden elders

Weggebruikers op de A2 hadden ook te maken met extra reistijd. Volgens Rijkswaterstaat ontstonden daar files door de drukte op de weg en verkeer dat moest omrijden vanwege werkzaamheden elders.

De verkeersproblemen waren onderdeel van een drukke avondspits. Op het hoogtepunt stond er volgens Rijkswaterstaat ongeveer 350 kilometer file in Nederland. Later op de avond nam de drukte af, maar op de A58, A2 en A16 moesten automobilisten nog altijd rekening houden met vertraging.