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Stroomstoring in Tilburg door graafschade

In Tilburg zitten minder dan honderd adressen zonder stroom door graafschade. De storing begon vanavond om kwart voor zes en wordt naar verwachting tegen middernacht opgelost.

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De stroomstoring in Tilburg is veroorzaakt door een beschadigde kabel tijdens graafwerkzaamheden. Medewerkers van de netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van elektriciteitskabels, zijn bezig om de storing te verhelpen.

Het gaat om adressen in postcodegebied 5037. De netbeheerder verwacht dat de stroom rond twaalf uur vannacht weer beschikbaar is.

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