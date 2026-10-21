Willem II grijpt terug op Adrie Koster na ontslag Stegeman

Adrie Koster staat voorlopig weer langs de lijn bij Willem II. De 71-jarige technisch adviseur is tijdelijk aangesteld als hoofdtrainer, meldt de club woensdag op zijn website. Dinsdag ontsloeg Willem II trainer John Stegeman na een zwakke start in de eredivisie.

Hekkensluiter zonder zege Willem II staat na negen speelronden onderaan in de eredivisie, met twee punten en nog geen overwinning. Zeven van de negen wedstrijden gingen verloren. De Tilburgers maakten de minste doelpunten van de competitie en kregen er de meeste tegen. Afgelopen weekend zat Stegeman voor het laatst op de bank, bij de 3-2 nederlaag tegen Sparta Rotterdam .

Koster blijft aan totdat er een nieuwe hoofdtrainer is gevonden. Hij krijgt hulp van assistent-trainers Danny Schenkel en Pim Hendrix. Hoelang de interimperiode duurt, is niet bekend.

Technisch directeur Freek Heerkens zag na een evaluatie “onvoldoende perspectief om de samenwerking voort te zetten”. Ook assistent-trainer Pascal Diender vertrekt.

Stegeman (50) kwam in de zomer van 2025 over van Royal Antwerp, waar hij assistent was. In zijn eerste seizoen promoveerde hij met Willem II via de play-offs naar de eredivisie, na strafschoppen in de finale tegen FC Volendam. Hij is de tweede trainer die dit seizoen in de eredivisie moet vertrekken.

Derde keer hoofdtrainer

Voor Koster is het een terugkeer op bekend terrein. Hij was eind jaren tachtig assistent in Tilburg en werd in 1990 voor het eerst hoofdtrainer van Willem II. In 2018 keerde hij terug als hoofdtrainer.

In 2019 haalde de club onder zijn leiding de bekerfinale. Een jaar later plaatste Willem II zich voor het eerst sinds 2005 voor Europees voetbal. In januari 2021 werd hij ontslagen door tegenvallende resultaten.

Koster trainde in zijn carrière ook Ajax, Club Brugge, Beerschot, Roda JC en RKC Waalwijk. Sinds mei 2025 is hij weer bij Willem II, als technisch adviseur en rechterhand van Heerkens.