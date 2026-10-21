Den Bosch haalt websites offline na wereldwijd beveiligingsprobleem

De gemeente Den Bosch heeft preventieve maatregelen genomen vanwege een wereldwijde beveiligingskwetsbaarheid. Websites en online diensten zijn tijdelijk offline gehaald om de veiligheid te waarborgen. Er wordt onderzoek gedaan naar de impact en een oplossing.

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Wereldwijd is een beveiligingsprobleem ontdekt dat gevolgen kan hebben voor talloze websites en online platforms. Deskundigen en leveranciers werken hard aan een oplossing, terwijl ook de gemeente Den Bosch de situatie nauwgezet volgt.

Om risico’s te beperken heeft de gemeente besloten om, samen met de Informatie Beveiligingsdienst (IBD), bepaalde websites en online diensten tijdelijk offline te halen. Dit kan betekenen dat inwoners gemeentelijke websites niet kunnen bereiken of dat sommige functies, zoals formulieren of meldingen, tijdelijk niet werken.

Geen aanwijzingen voor datalek

Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat gegevens van de gemeente Den Bosch getroffen zijn. Wel worden voorzorgsmaatregelen getroffen zolang het onderzoek naar de kwetsbaarheid loopt. Naar verwachting komt er later vandaag meer duidelijkheid over een oplossing.

De gemeente benadrukt dat de veiligheid van systemen en gegevens altijd vooropstaat en vraagt om begrip voor mogelijke hinder.