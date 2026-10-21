Kraanvogels opvallend lang in Brabantse Peel: ‘Dat zie je niet vaak’

Normaal zijn kraanvogels na één nachtje alweer gevlogen, maar deze week blijven er tientallen opvallend lang rondhangen in de Brabantse Peel. Dat is bijzonder volgens Bjorn Alards, boswachter in de Brabantse Kempen. Door slecht weer hebben de trekvogels hun reis naar Spanje noodgedwongen onderbroken.

Evie Hendriks Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Groepen van tientallen en soms wel honderden kraanvogels zijn vanaf half oktober onderweg vanuit Scandinavië naar hun winterverblijf in het zuidwesten van Spanje. Met gunstige oostenwind vertrokken veel vogels deze week richting het zuiden. Maar onderweg liep het anders dan gepland. “Ze zijn tegen zuidenwind en een regenfront aangebotst”, vertelt Bjorn. “Daardoor hebben ze veel tegenwind en regen, wat te veel energie kost om naar Frankrijk te vliegen.” Normaal vliegen de vogels in één dag van het Duitse Diepholz naar hun volgende tussenstop bij het Lac du Der in Noord-Frankrijk. Bij onverwachte weersomstandigheden gebeurt het wel vaker dat ze één nachtje blijven in de Groote Peel. “Maar dat ze dagen blijven zitten vanwege het slechte weer, zie je niet vaak”, vertelt Bjorn.

Ook in Liessel en Deurne

De boswachter legde woensdag zelf een groep kraanvogels vast in de Mariapeel, bij Helenaveen. Aan de ring van een van de vogels kon hij zien dat die uit Zweden kwam. Volgens de boswachter zijn er ook al kraanvogels in Liessel en Deurne gezien en het lijkt er voorlopig niet op dat ze daar snel weggaan.

De boswachter ziet kraanvogels niet vaak op de grond in de Peel (foto: Bjorn Alards).

De weersomstandigheden worden zelfs nog ongunstiger de komende dagen. “De vogels maken zelf de afweging of het de moeite waard is om verder te vliegen, of dat het slimmer is om te wachten”, zegt Bjorn. Dat wachten doen ze niet stilzittend. Overdag smullen de vogels op oude akkers van achtergebleven maïskorrels. Daar zorgen de vogels voor een zeldzaam schouwspel. “Je ziet kraanvogels bijna nooit aan de grond rond de Pelen”, zegt Bjorn. “Nu blijven ze langer in de omgeving en krijg je veel meer kans om ze te zien.” ‘s Nachts trekken ze naar de hoogveengebieden om veilig te rusten. Rust belangrijk

Voor de kraanvogels zelf levert de langere tussenstop volgens de boswachter geen problemen op, zolang ze voldoende rust krijgen. Daarom roept hij bezoekers op om afstand te houden. “Die rustgebieden zijn belangrijk. Als vogels steeds worden opgejaagd, kost dat juist veel energie.” Wanneer de kraanvogels hun reis hervatten, hangt af van het weer. Bjorn verwacht dat veel vogels in ieder geval het hele weekend nog in de Peel blijven. Hun eindbestemming ligt in Extremadura, een regio in Zuidwest-Spanje waar vrijwel alle Europese kraanvogels de winter doorbrengen. Daar leven ze onder meer van eikels. Tot die tijd is Brabant hun onverwachte tussenstation.