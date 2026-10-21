Advertentie
Oude vrouw in haar huis overvallen, sieraden van lichaam gerukt
• Aangepast
Een oude vrouw is woensdagavond overvallen in haar seniorenwoning aan de Houtwal in Veldhoven. Een man rukte met geweld de sieraden van haar lichaam en ging er daarna vandoor.
Volgens de politie stond de man rond halfacht voor de deur van de vrouw. Toen ze opendeed, trok hij de sieraden van haar lichaam en rende hij weg.
De vrouw raakte niet gewond, maar is volgens de politie erg ontdaan door wat haar is overkomen. Ambulancepersoneel heeft haar nagekeken.
Politie zoekt verdachte
De politie onderzoekt de overval en zoekt de verdachte. Een goed signalement van de man is er nog niet.
Na de overval zijn de bewoners van het seniorencomplex bij elkaar gebracht. Zij kregen uitleg over wat er was gebeurd.
Advertentie
Advertentie