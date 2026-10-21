Oudere vrouw in Veldhoven overvallen, dader gaat ervandoor met sieraden

Een oudere vrouw is woensdagavond overvallen aan de Houtwal in Veldhoven. De dader maakte sieraden buit en sloeg daarna op de vlucht.

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De vrouw woont in een bejaardentehuis en was flink geschrokken van wat haar was overkomen. Ambulancepersoneel heeft haar nagekeken.