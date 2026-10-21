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Oudere vrouw in Veldhoven overvallen, dader gaat ervandoor met sieraden

Aangepast
Oude vrouw overvallen (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
Oude vrouw overvallen (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

Een oudere vrouw is woensdagavond overvallen aan de Houtwal in Veldhoven. De dader maakte sieraden buit en sloeg daarna op de vlucht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De vrouw woont in een bejaardentehuis en was flink geschrokken van wat haar was overkomen. Ambulancepersoneel heeft haar nagekeken.

Politie zoekt verdachte
De politie kwam naar de plek van de overval en is op zoek naar één verdachte. Over de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de zaak verder.

Na de overval werden de bewoners van het bejaardentehuis bij elkaar gebracht. Zij kregen uitleg over wat er was gebeurd.

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