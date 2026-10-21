Digitale diensten Oisterwijk weer beschikbaar

De digitale dienstverlening van de gemeente Oisterwijk is weer volledig beschikbaar. Eerder werden de websites en online formulieren tijdelijk offline gehaald vanwege een beveiligingsrisico. Na controles en extra maatregelen zijn de systemen nu weer veilig. Alleen de website alleennog.nl werkt nog niet.

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De gemeente Oisterwijk heeft haar digitale diensten offline gehaald vanwege een beveiligingsprobleem. Het risico zat in PHP, een techniek die veel gebruikt wordt bij websites en formulieren. Door deze stap konden persoonlijke gegevens en systemen goed beschermd worden.

Na de nodige controles en het doorvoeren van beveiligingsmaatregelen zijn de websites en diensten weer toegankelijk. Dit geldt voor oisterwijk.nl, genoisterwijk.nl, online formulieren en aanvragen, DigiD, MijnOverheid en het maken van afspraken via de website.

Website nog niet beschikbaar

De website alleennog.nl is op dit moment nog niet bereikbaar. De gemeente geeft aan hard te werken aan een oplossing, zodat ook deze dienst snel weer beschikbaar is.

De gemeente Oisterwijk bedankt inwoners en gebruikers voor hun begrip tijdens de onderbreking.