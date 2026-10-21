Blazerskwartet vindt zijn gelijke in Heeze

Op woensdagmiddag 28 oktober staat blaasmuziek centraal in het Protestants Centrum in Heeze. Tijdens een ontdekkingsreis door de muziekgeschiedenis wordt de ontwikkeling van blazersensembles belicht.

Gevonden voor jou

Het Protestants Centrum aan de Julianalaan in Heeze opent woensdagmiddag 28 oktober zijn deuren voor muziekliefhebbers. Van 13:30 tot 15:00 uur staat de geschiedenis van blaasmuziek centraal. De bijeenkomst onderzoekt hoe blazersensembles zich hebben ontwikkeld en welke bezettingen zich kunnen meten met het klassieke strijkkwartet.

De zoektocht voert langs uiteenlopende periodes, van renaissance-ensembles tot de introductie van de klarinet rond 1750. Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw vond een blazersbezetting zijn gelijke in het strijkkwartet, dat bekendstaat om zijn eeuwenoude traditie en repertoire.

Ontdekkingsreis door blaasmuziek

Tijdens de bijeenkomst wordt de muzikale winnaar onthuld: de combinatie die het strijkkwartet evenaart. Deze middag biedt muziekliefhebbers een unieke kans om meer te leren over de blaasmuziek en zijn rijke geschiedenis.

Het Protestants Centrum is een plek waar muziekhistorie tot leven komt. De bijeenkomst belooft een boeiende ontdekkingsreis te worden voor iedereen die interesse heeft in klassieke muziek en blazersensembles.