Vrouw botst met bestelbus op andere bus en weigert hulp in Son en Breugel

Een harde klap trok woensdagavond de aandacht in de Kanaalstraat in Son en Breugel. Een vrouw knalde daar met haar bestelbus op een geparkeerde bedrijfsbus. Toen ambulancepersoneel haar wilde nakijken, weigerde ze hulp van mannelijke hulpverleners.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor negen. De hulpdiensten rukten uit na een melding van een autobrand. Eenmaal ter plaatse bleek er geen sprake van brand, maar van een botsing tussen een bestelbus en een geparkeerde bus van een pakketbezorger.



Hulp weigeren

Door de flinke klap raakten beide bussen zwaar beschadigd. Ambulancepersoneel ontfermde zich over de bestuurster van de bestelbus, maar tijdens de controle ontstond onrust. De vrouw reageerde agressief op de hulpverleners en gaf aan niet door mannelijk ambulancepersoneel geholpen te willen worden. Ze stapte daarom uit de ambulance.

Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde bussen afgevoerd. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk.