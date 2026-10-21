Gebouwen in Laarbeek opgeknapt en verduurzaamd

De gemeente Laarbeek heeft de afgelopen maanden verschillende gebouwen gerenoveerd en verduurzaamd. Onder meer scholen, buurtcentra en een brandweerkazerne kregen een opknapbeurt. De werkzaamheden zijn deels afgerond en verlopen volgens planning.

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In Beek en Donk zijn de daken van OBS Het Klokhuis en Kindcentrum Beekrijk gerenoveerd. Hierbij is de isolatie vervangen en verbeterd. Daarnaast zijn zonnepanelen geplaatst op de vernieuwde daken. Dit werk begon in april en is uitgevoerd in samenwerking met het schoolbestuur.

In Aarle-Rixtel zijn in september gevels geschilderd bij MFC De Dreef, Tiener- en jongerencentrum Cendra en de brandweerkazerne. De werkzaamheden gaan voorspoedig en de gebouwen krijgen een frisse uitstraling. Het weer heeft tot nu toe goed meegewerkt, waardoor het werk volgens planning verloopt.

Renovatie afgerond

Bij het Buurthuis in Mariahout zijn de houten kozijnen, ramen en deuren opnieuw geschilderd. Deze renovatie is eind september afgerond. Het buurthuis heeft nu een nette en opgeknapte uitstraling.

Met deze renovaties zet de gemeente stappen richting duurzamer gebruik van haar gebouwen. Meer informatie en foto’s van de werkzaamheden worden gedeeld via de sociale media van de gemeente Laarbeek.