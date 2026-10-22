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Brand bij diervoederfabrikant, medewerkers staan 's avonds laat op straat

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In de nacht van woensdag op donderdag is brand uitgebroken bij een dierenvoerfabrikant aan de Monseigneur Geurtsstraat in Maashees. Het personeel stond daardoor in het holst van de nacht buiten: het pand moest worden ontruimd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Brandweereenheden uit Vierlingsbeek en Venray, net over de provinciegrens, kwamen op de melding af. Ook de politie kwam naar de fabriek.

Uiteindelijk wisten de hulpdiensten het vuur in de kiem te smoren. Bij de brand kwam veel rook vrij. Die waaide in oostelijke richting over de Maas, waardoor het dorp vrijwel uit de rook bleef.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is.

Er kwam flink wat rook vrij uit het pand door de brand. (Foto: SK-Media / Persbureau Heitink.)
Er kwam flink wat rook vrij uit het pand door de brand. (Foto: SK-Media / Persbureau Heitink.)

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