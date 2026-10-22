Brand bij diervoederfabrikant, personeel staat 's avonds laat op straat

In de nacht van woensdag op donderdag is brand uitgebroken bij een dierenvoerfabrikant aan de Monseigneur Geurtsstraat in Maashees. Het personeel stond daardoor in het holst van de nacht buiten: het pand moest worden ontruimd.

Brandweereenheden uit Vierlingsbeek en Venray, net over de provinciegrens, kwamen op de melding af. Ook de politie kwam ter plaatse.

Uiteindelijk wisten de hulpdiensten het vuur in de kiem te smoren. Bij de brand kwam veel rook vrij. Die waaide in oostelijke richting over de Maas, waardoor het dorp vrijwel uit de rook bleef.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is.