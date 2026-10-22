Brandweer rukt uit voor brandende auto in bossen, wagen mogelijk gedumpt

De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag uitgerukt voor een brandende auto in de bossen bij de Oosterplas in Den Bosch. Aanvankelijk dachten de hulpdiensten dat ze een bosbrand te lijf moesten gaan, maar eenmaal ter plaatse bleek het om een auto te gaan.

De wagen stond naast de Oosterplasweg, bij een rietkraag langs de Aa. Toen de brandweer arriveerde en duidelijk werd dat het om een auto ging, stond die al in lichterlaaie.

Aangestoken

De auto lijkt te zijn gedumpt en aangestoken. Waarom dat is gebeurd, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar het uitgebrande wrak in de rietkraag. De wagen stond donderdagochtend vooralsnog niet als gestolen geregistreerd en zou uit Schijndel komen.

De brandweer wist de uitslaande vlammen uiteindelijk te doven. In de loop van de dag wordt het uitgebrande karkas van de auto opgeruimd.