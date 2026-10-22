Brandbom ontploft bij Bossche flat, voornaam op de muur gekalkt

Rond half één werd de brandbom door een nog onbekende dader richting de gevel gegooid. De vlammen sloegen om zich heen en vooral de brievenbussen en het belpaneel bij de ingang van de portiekflat vatten vlam. Niet veel later was de gevel compleet zwartgeblakerd.

Naam op de muur

Ook bij de brievenbus van een specifiek huisnummer lijkt brand te zijn gesticht. Ook daar is de schade groot. De dader kladde daarnaast met een spuitbus een voornaam op de muur bij de ingang.

De politie kwam ter plaatse en nam onder meer de achtergelaten spuitbus mee voor sporenonderzoek. Het is nog niet duidelijk wie achter de brandstichting zit.