Vlammen bij ingang van flat na brandbom, politie doet onderzoek

Bewoners van een flat aan de Commissaris de Quaylaan in Den Bosch zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door een brandbom bij de voorgevel van het gebouw. Ook werden teksten op de muur geklad. Het gebouw liep flinke schade op.

Rond half één werd de brandbom door een nog onbekende dader richting de gevel gegooid. De vlammen sloegen om zich heen en vooral de brievenbussen en het belpaneel bij de ingang van de portiekflat vatten vlam. Niet veel later was de gevel compleet zwartgeblakerd.

Naam op de muur

Ook bij de brievenbus van een specifiek huisnummer lijkt brand te zijn gesticht. Ook daar is de schade groot. De dader kladde daarnaast met een spuitbus een voornaam op de muur bij de ingang.

De politie kwam naar de flat en nam onder meer de achtergelaten spuitbus mee voor sporenonderzoek. Het is nog niet duidelijk wie achter de brandstichting zit.