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Vlammen bij ingang van flat na brandbom, politie doet onderzoek

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De brandbom veroorzaakte flinke schade aan het belpaneel en een brievenbus. (Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.)
De brandbom veroorzaakte flinke schade aan het belpaneel en een brievenbus. (Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.)

Bewoners van een flat aan de Commissaris de Quaylaan in Den Bosch zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door een brandbom bij de voorgevel van het gebouw. Ook werden teksten op de muur geklad. Het gebouw liep flinke schade op.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rond half één werd de brandbom door een nog onbekende dader richting de gevel gegooid. De vlammen sloegen om zich heen en vooral de brievenbussen en het belpaneel bij de ingang van de portiekflat vatten vlam. Niet veel later was de gevel compleet zwartgeblakerd.

Naam op de muur
Ook bij de brievenbus van een specifiek huisnummer lijkt brand te zijn gesticht. Ook daar is de schade groot. De dader kladde daarnaast met een spuitbus een voornaam op de muur bij de ingang.

De politie kwam naar de flat en nam onder meer de achtergelaten spuitbus mee voor sporenonderzoek. Het is nog niet duidelijk wie achter de brandstichting zit.

  • De schade is groot (foto: Eva de Schipper).
    De schade is groot (foto: Eva de Schipper).
  • Ook werden er teksten op de muur van de flat gekalkt met een verfspuitbus, vermoedelijk gaat het om een voornaam. (Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.)
  • De knoppen van het belpaneel zijn volledig zwart geblakerd. (Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.)
  • Ook één specifieke brievenbus moest het ontgelden. (Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.)

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