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SUV brandt uit bij tankstation, wagen stond er vermoedelijk al langer

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De witte Mercedes bleek niet meer te redden, de politie gaat uit van brandstichting. (Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.)
De witte Mercedes bleek niet meer te redden, de politie gaat uit van brandstichting. (Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.)

Een witte SUV is in de nacht van woensdag op donderdag in brand gevlogen op het terrein van een tankstation aan de Singel 1940-1945 in Oss. Volgens omstanders stond de wagen daar al langere tijd. De politie gaat uit van brandstichting.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Rond tien voor half drie kreeg de brandweer een melding van de brandende Mercedes op het terrein van het tankstation. Brandweereenheden uit Berghem en Oss kwamen naar het tankstation.

Toen de brandweerlieden arriveerden, sloegen de vlammen al uit de witte SUV. Vooral de voorkant, bij de motor, stond in lichterlaaie. De brandweer kon de wagen niet meer redden, ook het wegdek raakte beschadigd.

De politie kwam ook naar het tankstation. Er bleek niemand in of bij de auto te zijn toen de hulpdiensten arriveerden.

Langer geparkeerd
Volgens omstanders stond de wagen al langer bij het tankstation geparkeerd. Dat is opvallend, omdat de auto volgens een 112-correspondent op een onhandige plek stond, gedeeltelijk op de weg.

De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt de zaak. Van kortsluiting zou geen sprake zijn. De auto raakte zwaar beschadigd: vrijwel de hele voorkant ging verloren en ook delen van het interieur smolten door de hitte van de vlammen.

  • Ook het interieur bezweek onder de warmte van de vlammen. (Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.)
    Ook het interieur bezweek onder de warmte van de vlammen. (Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.)
  • De wagen stond op een opvallende plek geparkeerd, half op de weg bij de oprit naar het tankstation. (Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.)
  • De politie doet onderzoek naar de zaak. (Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.)
  • De auto raakte flink beschadigd door de brand. (Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.)

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