Stroomstoring in Best, oorzaak nog onbekend

In Best is vanochtend een stroomstoring begonnen. De storing startte om half negen en treft postcodegebied 5683. De oorzaak is nog onbekend en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond half elf is opgelost.

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De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van het stroomnet, onderzoekt momenteel de oorzaak van de storing in Best. Het getroffen postcodegebied is 5683, maar het aantal adressen dat zonder stroom zit is nog niet duidelijk.

De stroomstoring begon rond half negen en naar verwachting kunnen inwoners vanaf half elf weer gebruik maken van elektriciteit. Tot die tijd wordt er hard gewerkt om het probleem op te lossen.