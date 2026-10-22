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Lange file op A58 van Tilburg richting Eindhoven door ongeluk

Aangepast
Foto: archief
Foto: archief

Door een ongeluk op de A58 van Tilburg richting Eindhoven staat er donderdagochtend een file van een uur. Tussen Oirschot en Best is de linkerrijstrook dicht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De file is rond half negen zo'n tien kilometer lang. Vanaf knooppunt De Baars is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven kan omrijden via de A65/N65 en A2.

Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond kwart over negen weer helemaal open gaat.

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