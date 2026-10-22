Navigatie overslaan
Ontdek

Ongeluk zorgt voor lange file op de A58 van Tilburg richting Eindhoven

Aangepast
Foto: archief
Foto: archief

Door een ongeluk op de A58 van Tilburg richting Eindhoven stond er donderdagochtend een file van een uur. Tussen Oirschot en Best was de linkerrijstrook dicht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De file was, op het hoogtepunt, rond half negen zo'n tien kilometer lang. Vanaf knooppunt De Baars werd een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven kon omrijden via de A65/N65 en A2.

De weg ging rond kwart over negen weer helemaal open. De file nam daarna af.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.