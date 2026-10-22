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Ongeluk zorgt voor lange file op de A58 van Tilburg richting Eindhoven
• Aangepast
Door een ongeluk op de A58 van Tilburg richting Eindhoven stond er donderdagochtend een file van een uur. Tussen Oirschot en Best was de linkerrijstrook dicht.
De file was, op het hoogtepunt, rond half negen zo'n tien kilometer lang. Vanaf knooppunt De Baars werd een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven kon omrijden via de A65/N65 en A2.
De weg ging rond kwart over negen weer helemaal open. De file nam daarna af.
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