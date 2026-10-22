Jubileum Den Heuvel in Mierlo krijgt groen licht

Den Heuvel in Mierlo heeft toestemming gekregen voor het vieren van zijn 65-jarig jubileum. Het evenement vindt plaats van 21 mei tot en met 23 mei 2027 op Heuvel 2.

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Het jubileum markeert een bijzondere mijlpaal voor Den Heuvel en zal gedurende drie dagen worden gevierd. De vergunning is op 12 oktober 2026 verleend door de gemeente Geldrop-Mierlo. Details over het programma of eventuele bijzondere activiteiten zijn nog niet bekendgemaakt.