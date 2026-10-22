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Spoorwerkzaamheden bij Nuenen kunnen geluidsoverlast geven

Van vrijdagavond 11 december tot maandagochtend 14 december 2026 wordt er gewerkt aan het spoor bij de Collse Hoefdijk in Nuenen. Voor deze werkzaamheden is een ontheffing voor geluidhinder verleend aan Strukton Rail.

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De werkzaamheden vinden plaats op het traject tussen Blerick en Eindhoven, ter hoogte van de spoorwegovergang Collse Hoefdijk. Ze starten vrijdagavond om tien uur en duren tot maandagochtend zeven uur. Omwonenden kunnen tijdens deze periode geluidsoverlast ervaren.

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