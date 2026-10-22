Alphen-Chaam stelt nieuwe subsidieregeling voor politieke partijen vast

Het college van Alphen-Chaam heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor lokale politieke partijen. De regeling is bedoeld om democratie te versterken en transparantie te bevorderen.

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De subsidieregeling geldt voor activiteiten zoals politieke vorming, scholing, verkiezingscampagnes en het betrekken van jongeren en andere groepen bij de politiek. Alleen partijen met een zetel in de gemeenteraad komen in aanmerking. De subsidie is gekoppeld aan het aantal zetels en bedraagt 488 euro per zetel per jaar.

De regeling is op 1 juli 2026 ingegaan en ondersteunt partijen bij uitgaven binnen de gemeente Alphen-Chaam. Transparantie is een belangrijke eis: partijen moeten hun financiën en organisatie openbaar maken.