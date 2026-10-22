Navigatie overslaan
Ontdek

Alphen-Chaam stelt nieuwe subsidieregeling voor politieke partijen vast

Het college van Alphen-Chaam heeft een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor lokale politieke partijen. De regeling is bedoeld om democratie te versterken en transparantie te bevorderen.

Gevonden voor jou

De subsidieregeling geldt voor activiteiten zoals politieke vorming, scholing, verkiezingscampagnes en het betrekken van jongeren en andere groepen bij de politiek. Alleen partijen met een zetel in de gemeenteraad komen in aanmerking. De subsidie is gekoppeld aan het aantal zetels en bedraagt 488 euro per zetel per jaar.

De regeling is op 1 juli 2026 ingegaan en ondersteunt partijen bij uitgaven binnen de gemeente Alphen-Chaam. Transparantie is een belangrijke eis: partijen moeten hun financiën en organisatie openbaar maken.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Alphen-Chaam

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.