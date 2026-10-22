Nieuwe subsidieregeling voor politieke partijen in Gilze en Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft een nieuwe subsidieregeling ingevoerd. Deze regeling ondersteunt lokale politieke partijen financieel en organisatorisch en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2026.

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Met de regeling kunnen politieke partijen subsidie aanvragen voor activiteiten zoals scholing, ledenwerving en verkiezingscampagnes. De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal zetels in de gemeenteraad. Het doel is om de lokale democratie te versterken en meer transparantie te creëren binnen politieke partijen. Aanvragen moeten binnen acht weken na de bekendmaking van de regeling worden ingediend.