Gemeente Sint-Michielsgestel wil huurcontract met kinderopvang vastleggen

De gemeente Sint-Michielsgestel is van plan een huurcontract te sluiten met Stichting Kinderopvang Berenhuis voor kantoorruimte in multifunctionele accommodatie de Stek in Gemonde. Het gaat om een formaliteit, omdat de kinderopvang al gebruik maakt van deze ruimte.

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De kantoorruimte in de Stek wordt al door de stichting gehuurd sinds de gemeente het pand in 2021 overnam. De nieuwe huurovereenkomst is bedoeld om de bestaande afspraken officieel vast te leggen. De gemeente ziet de stichting als enige geschikte huurder op basis van objectieve en redelijke criteria.