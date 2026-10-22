Navigatie overslaan
Ontdek

Container gepland op gemeentegrond in Oosterhout

In Oosterhout is een vergunning aangevraagd om een container tijdelijk te plaatsen op gemeentegrond aan de Sint Amandusstraat.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het tijdelijk gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container aan de Sint Amandusstraat 16 in Oosterhout. Het plan is op 8 oktober 2026 ingediend bij de gemeente. Het gebruik van gemeentegrond voor dergelijke doeleinden moet altijd vooraf worden goedgekeurd.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Oosterhout

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.