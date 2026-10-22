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Container gepland op gemeentegrond in Oosterhout
In Oosterhout is een vergunning aangevraagd om een container tijdelijk te plaatsen op gemeentegrond aan de Sint Amandusstraat.
De aanvraag betreft het tijdelijk gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container aan de Sint Amandusstraat 16 in Oosterhout. Het plan is op 8 oktober 2026 ingediend bij de gemeente. Het gebruik van gemeentegrond voor dergelijke doeleinden moet altijd vooraf worden goedgekeurd.
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