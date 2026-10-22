Container gepland op gemeentegrond in Oosterhout

In Oosterhout is een vergunning aangevraagd om een container tijdelijk te plaatsen op gemeentegrond aan de Sint Amandusstraat.

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De aanvraag betreft het tijdelijk gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container aan de Sint Amandusstraat 16 in Oosterhout. Het plan is op 8 oktober 2026 ingediend bij de gemeente. Het gebruik van gemeentegrond voor dergelijke doeleinden moet altijd vooraf worden goedgekeurd.