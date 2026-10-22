Nieuwe verordening ambtelijke bijstand vastgesteld in Laarbeek

De gemeenteraad van Laarbeek heeft op 8 oktober 2026 een nieuwe verordening vastgesteld. Deze regelt hoe raadsleden ambtelijke bijstand kunnen aanvragen en hoe fracties financiële ondersteuning krijgen.

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De nieuwe verordening, genaamd Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Laarbeek 2026, vervangt eerdere regelingen uit 2006 en 2010. Raadsleden kunnen hiermee ondersteuning aanvragen bij het opstellen van voorstellen, moties of amendementen. Ook wordt jaarlijks een financiële bijdrage verstrekt aan fracties, bestaande uit een vast bedrag van vijfhonderd euro en een variabel deel van honderd euro per zetel. De bijdrage mag alleen worden gebruikt voor taken die het functioneren van de fractie versterken.