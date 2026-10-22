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Ontheffing geluidhinder verleend voor betonvlinderen in Boxmeer

De gemeente Land van Cuijk heeft een ontheffing verleend voor geluidhinder bij het betonvlinderen van gebouw PP131 van MSD Animal Health in Boxmeer. Het besluit is genomen op 19 oktober 2026.

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Betonvlinderen is een techniek waarbij een betonvloer wordt gladgemaakt en verstevigd. Dit kan tijdelijk extra geluid veroorzaken. De werkzaamheden vinden plaats aan de Kleine Broekstraat in Boxmeer.

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