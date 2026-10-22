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Eethuis Sham in Cuijk mag officieel van start

Eethuis Sham in Cuijk heeft een exploitatievergunning gekregen. Het restaurant aan de Grotestraat mag officieel open, nadat de vergunning op 19 oktober is verleend door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De exploitatievergunning is nodig om een horecazaak te mogen openen en exploiteren. Eethuis Sham bevindt zich aan de Grotestraat 48c in Cuijk. Het besluit is genomen door de gemeente Land van Cuijk.

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