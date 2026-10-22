Advertentie
Eethuis Sham in Cuijk mag officieel van start
Eethuis Sham in Cuijk heeft een exploitatievergunning gekregen. Het restaurant aan de Grotestraat mag officieel open, nadat de vergunning op 19 oktober is verleend door de gemeente Land van Cuijk.
De exploitatievergunning is nodig om een horecazaak te mogen openen en exploiteren. Eethuis Sham bevindt zich aan de Grotestraat 48c in Cuijk. Het besluit is genomen door de gemeente Land van Cuijk.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie