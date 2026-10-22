Open container geplaatst aan Treurenburgstraat in Eindhoven

Op de Treurenburgstraat in Eindhoven is een vergunning verleend voor het plaatsen van een open container. Het besluit is op 20 oktober 2026 verstuurd.

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De vergunning geldt voor het gebruik van de openbare ruimte en staat het plaatsen van de container voor vijf dagen toe. De exacte locatie is Treurenburgstraat 28, in het centrum van Eindhoven.