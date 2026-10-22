Navigatie overslaan
Ontdek

Materiaalopslag met bouwhekken toegestaan in Eindhoven

In Eindhoven is toestemming verleend voor een materiaalopslag op de Bessenvlinderstraat. Het terrein wordt afgezet met bouwhekken en valt onder een vergunning voor het gebruik van openbare ruimte.

Gevonden voor jou

Het gaat om een locatie aan de Bessenvlinderstraat 1 in Eindhoven. De vergunning is verleend op 20 oktober 2026 en geldt voor het plaatsen van materiaalopslag, waarbij bouwhekken worden geplaatst om het terrein af te zetten. Dit soort vergunningen wordt uitgegeven voor bijvoorbeeld containers, steigers of andere tijdelijke voorzieningen in de openbare ruimte.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.