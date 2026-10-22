Materiaalopslag met bouwhekken toegestaan in Eindhoven

In Eindhoven is toestemming verleend voor een materiaalopslag op de Bessenvlinderstraat. Het terrein wordt afgezet met bouwhekken en valt onder een vergunning voor het gebruik van openbare ruimte.

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Het gaat om een locatie aan de Bessenvlinderstraat 1 in Eindhoven. De vergunning is verleend op 20 oktober 2026 en geldt voor het plaatsen van materiaalopslag, waarbij bouwhekken worden geplaatst om het terrein af te zetten. Dit soort vergunningen wordt uitgegeven voor bijvoorbeeld containers, steigers of andere tijdelijke voorzieningen in de openbare ruimte.