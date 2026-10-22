Rabo ClubSupport biedt hulp aan verenigingen in Heeze-Leende

Rabobank helpt verenigingen in Heeze-Leende met Rabo ClubSupport. Hiermee kunnen clubs niet alleen financiële steun krijgen, maar ook advies en praktische ondersteuning om sterker te worden.

Gevonden voor jou

Met Rabo ClubSupport biedt Rabobank een uitgebreid programma aan om verenigingen te ondersteunen. Het gaat niet alleen om financiële bijdragen, maar ook om workshops, advies en maatwerkhulp. Dit kan clubs helpen om bijvoorbeeld beter vrijwilligers te vinden, het bestuur te versterken of toekomstbestendig te worden.

De ondersteuning is beschikbaar in verschillende vormen. Zo zijn er workshops over onderwerpen als financieel beleid, communicatie en duurzame accommodaties. Daarnaast kunnen verenigingen een Vitale Club Intake doen, waarbij een expert helpt de sterke punten en ontwikkelkansen van de vereniging in kaart te brengen. Voor specifieke uitdagingen biedt Rabobank ondersteuning op maat.

Breed toegankelijk

Het programma is geschikt voor zowel kleine als grote verenigingen in de gemeente Heeze-Leende. Het doel is om clubs sterker en vitaler te maken, zodat zij een belangrijke rol kunnen blijven spelen in de gemeenschap. Of het nu gaat om sport, bewegen of cultuur, er is een breed aanbod aan hulp beschikbaar.

Verenigingen die meer willen weten over wat Rabo ClubSupport voor hen kan betekenen, kunnen het aanbod bekijken op de website van Rabobank. Daar staan alle mogelijkheden en details uitgelegd.