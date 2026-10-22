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Container geplaatst in Rijsbergen van 19 oktober tot 18 november
In Rijsbergen wordt een container geplaatst op de Gommersstraat 89. Dit mag van 19 oktober tot en met 18 november, zo heeft de gemeente Zundert besloten.
De container komt tijdelijk op de genoemde locatie te staan. De toestemming hiervoor is op 20 oktober door de burgemeester verleend. De gemeente heeft hiermee ingestemd na een officiële aanvraag.
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