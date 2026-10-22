Visverkoop toegestaan op pleinen in Wernhout en Klein Zundert

In Wernhout en Klein Zundert mag vis worden verkocht op twee pleinen. Het gaat om het Antoon Jurriënsplein en het Jan Koekenplein. De gemeente Zundert heeft hiervoor een vergunning verleend.

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De vergunning maakt het mogelijk om vis en visproducten te verkopen op de genoemde locaties. Het Antoon Jurriënsplein ligt in Wernhout, en het Jan Koekenplein bevindt zich in Klein Zundert. Dit besluit is op 16 oktober 2026 goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert.