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Drie appartementen in gemeentelijk monument in Heeze
Het gemeentelijk monument aan de Geldropseweg 47 in Heeze mag worden verbouwd tot drie appartementen. De gemeente Heeze-Leende heeft hiervoor een omgevingsvergunning verleend.
De vergunning is verleend op 20 oktober 2026 en maakt het mogelijk om het monument aan te passen. Het gaat om een zogenoemde omgevingsplanactiviteit, specifiek gericht op het realiseren van drie appartementen. De aanvraag hiervoor werd op 6 juli 2026 ingediend.
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