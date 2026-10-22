Navigatie overslaan
Ontdek

Drie appartementen komen aan de Geldropseweg in Heeze

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een pand aan de Geldropseweg 47 naar drie appartementen. Het besluit is op 20 oktober genomen.

Gevonden voor jou

Bij de verbouwing mag worden afgeweken van de regels in het omgevingsplan. De vergunning is aangevraagd op 3 april van dit jaar. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn zes weken lang in te zien bij de gemeente Heeze-Leende.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.