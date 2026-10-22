Drie appartementen komen aan de Geldropseweg in Heeze

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een pand aan de Geldropseweg 47 naar drie appartementen. Het besluit is op 20 oktober genomen.

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Bij de verbouwing mag worden afgeweken van de regels in het omgevingsplan. De vergunning is aangevraagd op 3 april van dit jaar. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn zes weken lang in te zien bij de gemeente Heeze-Leende.