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Groenproject krijgt groen licht in Schijndel
De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor een aangepast landschapsplan aan de Gestelseweg 14 in Schijndel.
Het gaat om een project waarbij het oorspronkelijke landschappelijke plan is aangepast. Deze wijziging is goedgekeurd en mag nu worden uitgevoerd. Het terrein aan de Gestelseweg 14 kan daardoor op een nieuwe manier worden ingericht, passend binnen de aangepaste plannen.
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