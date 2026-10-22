Groenproject krijgt groen licht in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor een aangepast landschapsplan aan de Gestelseweg 14 in Schijndel.

Gevonden voor jou

Het gaat om een project waarbij het oorspronkelijke landschappelijke plan is aangepast. Deze wijziging is goedgekeurd en mag nu worden uitgevoerd. Het terrein aan de Gestelseweg 14 kan daardoor op een nieuwe manier worden ingericht, passend binnen de aangepaste plannen.