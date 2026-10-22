Navigatie overslaan
Ontdek

Groenproject krijgt groen licht in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor een aangepast landschapsplan aan de Gestelseweg 14 in Schijndel.

Gevonden voor jou

Het gaat om een project waarbij het oorspronkelijke landschappelijke plan is aangepast. Deze wijziging is goedgekeurd en mag nu worden uitgevoerd. Het terrein aan de Gestelseweg 14 kan daardoor op een nieuwe manier worden ingericht, passend binnen de aangepaste plannen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Meierijstad

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.