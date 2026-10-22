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Mobiele hijskraan op 11 november toegestaan in Geldrop
Op 11 november mag een mobiele hijskraan geplaatst worden aan Sam Gewissies in Geldrop. De gemeente heeft hiervoor toestemming gegeven.
De hijskraan wordt gebruikt op de locatie Sam Gewissies in Geldrop. Het besluit is op 1 oktober verzonden. Een mobiele hijskraan is een hijskraan die verplaatst kan worden naar verschillende plekken voor tijdelijke werkzaamheden.
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