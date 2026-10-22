Glazen container tijdelijk in centrum Geldrop

Van 12 november tot en met 7 december 2026 staat er een glazen container in het centrum van Geldrop. De gemeente heeft hiervoor toestemming gegeven.

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De container wordt tijdelijk geplaatst in het centrum van Geldrop en zal waarschijnlijk gebruikt worden voor het inzamelen van glas. De vergunning is op 15 oktober 2026 verleend. Na 7 december wordt de container weer verwijderd.