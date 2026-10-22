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Glazen container tijdelijk in centrum Geldrop
Van 12 november tot en met 7 december 2026 staat er een glazen container in het centrum van Geldrop. De gemeente heeft hiervoor toestemming gegeven.
De container wordt tijdelijk geplaatst in het centrum van Geldrop en zal waarschijnlijk gebruikt worden voor het inzamelen van glas. De vergunning is op 15 oktober 2026 verleend. Na 7 december wordt de container weer verwijderd.
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