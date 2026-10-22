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Vergunning verleend voor KadootjesMarkt in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de KadootjesMarkt op 13 december 2026. Het evenement vindt plaats op meerdere locaties in Valkenswaard.

Gevonden voor jou

De KadootjesMarkt wordt gehouden op de Eindhovenseweg, de Markt en de Corridor in Valkenswaard. Het besluit om de vergunning te verlenen is op 20 oktober 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders.

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