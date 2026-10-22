Advertentie
Vergunning verleend voor KadootjesMarkt in Valkenswaard
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor de KadootjesMarkt op 13 december 2026. Het evenement vindt plaats op meerdere locaties in Valkenswaard.
De KadootjesMarkt wordt gehouden op de Eindhovenseweg, de Markt en de Corridor in Valkenswaard. Het besluit om de vergunning te verlenen is op 20 oktober 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie