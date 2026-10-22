Kokowal schutting mag geplaatst worden in Deurne

De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een kokowal schutting. Het besluit is op 20 oktober genomen en betreft een perceel in sectie Q, nummer 82.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend voor een zogenoemde omgevingsplanactiviteit. Het gaat hierbij om een bouwactiviteit en een aanvullende activiteit die onder het omgevingsplan valt. Een kokowal is een natuurlijke schutting gemaakt van kokosvezels en wordt vaak gebruikt als afscherming of versteviging.