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Verhuislift mag tijdelijk geplaatst worden in Heunpark, Vught
In Vught is een ontheffing verleend voor het tijdelijk plaatsen van een verhuislift bij Heunpark 4415. Dit gebeurt op 20 november 2026.
De gemeente Vught heeft de ontheffing op 20 oktober 2026 verzonden. De verhuislift wordt geplaatst om het verhuizen op deze locatie mogelijk te maken. Het tijdelijk gebruik van de openbare weg is hiervoor toegestaan.
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