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Kerstboomverbranding op 9 januari in Luyksgestel

Op 9 januari 2027 wordt er in Luyksgestel een kerstboomverbranding georganiseerd. Het evenement vindt plaats aan de Kapellerweg en duurt van zes uur ’s avonds tot middernacht.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor dit evenement, dat onder meer het verbranden van kerstbomen omvat. Het besluit is op 20 oktober 2026 verzonden.

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