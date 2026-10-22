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Goede Doelen Week Bergeijk krijgt groen licht voor april 2027

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het organiseren van een Goede Doelen Week. Dit evenement vindt plaats van 12 tot en met 17 april 2027, met spandoeken en banners ter promotie.

Gevonden voor jou

Tijdens de Goede Doelen Week in Bergeijk worden geld en goederen ingezameld voor het goede doel. Ook worden spandoeken en banners geplaatst om aandacht te vragen voor het initiatief. Het evenement biedt inwoners de kans om bij te dragen aan diverse maatschappelijke projecten.

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