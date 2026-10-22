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Sinterklaasintocht en collecte in Westerhoven op komst

Op 22 november 2026 wordt in Westerhoven de intocht van Sinterklaas georganiseerd. In dezelfde week, week 47, vindt er een collecte plaats in het dorp.

Gevonden voor jou

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor zowel de intocht als de collecte. Het besluit hierover is op 20 oktober 2026 verstuurd. De collecte richt zich op het inzamelen van geld en goederen.

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